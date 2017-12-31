Paulo Coelho Aynı amaçla bir arada olmak ama her bireyin kendine özgü biçimde gelişip büyümesine izin vermek, işte Tanrı’ya ulaşmak isteyenlerin izlediği yol budur



Tanrı'ya ulaşmak isteyenlerin yolu

Bu makalenin başlığı aynı zamanda Çin kültürüne ait Değişimler Kitabı I Ching’de yer alan heksagramlardan birinin de başlığı: İnsanlarla konuşmak her zaman iyi şans getirir. Aşağıdakiler işte bu tema üzerine birkaç hikâye.

ARABADAN İNMEK

Haham Elimelekh gittiği şehirde güzel bir vaaz verdikten sonra memleketine dönmek üzere yola çıktı. Onu dinleyen cemaat de ona saygı ve şükranlarını sunmak adına Elimelekh’in arabasına şehrin kapılarına kadar ardından yürüyerek eşlik etmeye karar verdi.

Ancak bir noktada Haham atlı arabasını durdurdu ve arabacıya yola onsuz devam etmesini söyleyerek inip insanlarla birlikte yürümeye başladı.

“Bu güzel bir alçakgönüllülük örneği” dedi arkasından yürüyen adamlardan biri.

“Yaptığımın alçakgönüllülükle ilgisi yok, daha çok akıllılıkla ilgili” diye cevap verdi Elimelekh. “Hepiniz burada yürürken egzersiz yapıyor, şarkılar söylü- yor, şarap içiyor, birbirinizle kaynaşıyor, yeni arkadaşlar ediniyorsunuz ve bütün bunları yaşlı bir Haham kasabaya gelip yaşama sanatı hakkında konuştu diye yapıyorsunuz. İşte bu yüzden ben de teorilerimi arabada bıraktım, sizinle bu coş- kuyu hayata geçirmek istedim.”

ORMAN VE AĞAÇLARI

“Bütün üstatlar manevi hazinenin yalnızken keşfedilebileceğini söyler. O zaman neden bir aradayız?” diye sordu öğrencilerden biri.

“Bir aradasınız çünkü bir orman her zaman tek bir ağaçtan daha güçlüdür” diye cevap verdi hocası. Bir orman nemi içinde muhafaza eder, kasırgaya daha iyi dayanır, toprağın daha verimli olmasına yardım eder.”

“Ama bir ağacı güçlü yapan kökleridir. Ve bir bitkinin kökleri bir başka bitkinin büyümesine yardım edemez.”

“Aynı amaçla bir arada olmak ama her bireyin kendine özgü biçimde gelişip büyümesine izin vermek, işte Tanrı’ya ulaşmak isteyenlerin izlediği yol budur.”

SÖZLÜ ANLATIM GELENEĞİ

İngiliz Donanması’ndan bir kaptan bir Sufi bilgeye şöyle dedi:

“Dini gelenekleri hikâyeler aracılığıyla yaymak tehlikelidir. Her dinleyen aynı metni farklı biçimde anlayabilir.”

“İyi ki de böyle olur” diye cevap verdi bilge. “Böylelikle gerçeğin bir çok farklı yüzü olduğunu gösterebiliriz.”

“Peki ama öğretilerinizi yanlış yorumlamalarından korkmuyor musunuz?” diye ısrar etti kaptan.

“Bir bardakta ister şarap, ister su, ister süt olsun, bardak aynı bardaktır. Bir tabakta et de, meyve de, peynir de servis edilebilir ama tabak aynı tabaktır. Bir hikâye de yanlış yorumlamalar olsa da, hep aynı hikâye olarak kalacaktır.

İsa Peygamber de bu yöntemi akıllıca kullanmıştır ve kimi nesiller bunu kötüye kullansa da mesajları zamanın sınırlarını aşmıştır.”

KORKUNUN YALNIZLIĞI

Bir adam tarlalar arasından yürürken bir korkuluk gördü. Ve ona bakarak şöye dedi: “Bu tarlanın ortasında yapayalnız, hiçbir şey yapmadan dikilmekten yorulmuş olmalısın.”

Korkuluk cevap verdi: “Tehlikeleri kovup kaçırmak büyük bir zevk, bunu yapmaktan asla yorulmam.”

Adam korkuluğun söylediğine katıldı: “Evet, ben de böyle davranırım ve çok iyi sonuçlar alırım.”

Korkuluk bunun üstüne şöyle dedi: “Ama içi samanla dolu olan şeyler gibi korkutup kaçırıyorsan ne fayda.” Adamın korkuluğun bu sözlerle ne demek istediğini anlaması yıllar aldı: İçinde et ve kan olanlar beklemedikleri şeylerle karşılaş- tıklarında bazen bunları kabullenmelidirler. Oysa içi boş olanlar yanlarına yaklaşan ne var ne yoksa kovarlar – böylelerine Tanrı’nın lütfu bile yaklaşamaz.

(Çeviren: Mine Akverdi Denktaş)