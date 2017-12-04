Tansiyon hastaları uçağa binerken nelere dikkat etmeli?

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Uçak korkusu da strese neden olarak, hatta panik atak yaparak tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Bu konuda sakinleşmek için gerekirse profesyonel bir destek almak gerekebilir. Uçuş esnasında okumak, bulmaca çözmek, bir şeyle meşgul olmak, uçuştan önce sakinleştirici bir şey almak rahatlatabilir.