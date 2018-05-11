Bir gayrimenkulün tapusunu üzerine almak için hem alıcı hem de satıcı tarafından tapuya harç ödenir. Alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödediği tapu harcı alacağınız gayrimenkulün satış bedeline göre belirlenir. Ayrıca tapu harç oranı her yıl zamlanır. 2018 yılı içerisinde tapu harcı ödemeniz gerekirse sizden binde 20 oranında harç tahsil edilecek. Aynı oranda alıcı ya da satıcıdan da binde 20 oranında tapu harcı alınacak. Tapu harcı ile beraber Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından döner sermaye için de ödeme talep edebilir. Tapu işlemlerini hızlandırmak için vaktinde Tapu Müdürlüğü'nde olmayı ve harcı zamanında yatırmanın önemli olduğunu unutmayın. İşte tapu işlemleri ile ilgili kafaları kurcalayan sorular ve o sorulara yanıtları...
TAPU HARCI NEDİR?
Tapu harcı, tapu ile ilgili işlemlerinize karşılık devletin verdiği hizmet için aldığı ödemedir. Tapu harcı oranları her yıl yasalara göre belirlenir.
TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR? (ÖRNEK HESAPLAMA)
Tapu harcı oranı, 2018 yılında alıcı ve satıcı için binde 20 oranında hesaplanıyor ve ödeniyor.
Buna göre örnekle hesaplarsak; 400 bin liralık bir ev aldığınızı varsayalım. 400 bin liranın binde 20’si 8.000 TL’dir. Yani bu orana denk gelen 8 bin TL’yi hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödüyor.
TAPU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Tapu işlemleri için önceden Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden randevu almalısınız. Mal sahibi ve alıcı TC. kimlikleri ve tapu ile müdürlüğe başvurup randevuyu alabilir. Tapu işlemleri sırasında eğer alıcı iseniz deprem sigortasını da yanınızda bulundurmayı unutmayın. Daha sonra mesajla randevu günü saati bildirilir. Randevu günü gidilen müdürlükte ön başvuru odasında istem belgesi işlemi başlatılır ve tapu memuru tarafından yapılan işlem sonucunda cep telefonuna mesaj gönderilir ve bu süreçte tapu harcı ödenmelidir. Harç ödendikten sonra alıcı ve satıcı harç makbuzunu müdürlüğe teslim edip tekrar beklemeye alınır. İnceleme işlemlerini bitiren tapu memuru sıra geldiğinde alıcı ve satıcıyı imza için içeri çağırır. Tapu memuru tapuda yazan bilgileri sözlü olarak da teyit eder. İmzadan sonra son işlem ise tapunun basılmasıdır. Kısa sürede basılan tapu aynı gün içinde alıcıya teslim edilir.
TAPU HARCI HANGİ BANKALARA NASIL ÖDENİR?
Tapu harcı için Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank öncelikli tercih edilecek bankalardır. Ödeme banka şubesinin içinden değil ATM'den yapılır. Tapu Müdürlüğü'ne verilen başvuru istem belgesindeki numarayla, kişinin TC. kimlik numarası ve telefon numarası gibi bilgiler kullanılarak ödeme yapılır. ATM'de tapu işlemleri şifresiz olarak yapılır. Ödemeyi tercih ettiğiniz bankanın ATM şubesine giriş yapıp tapu işlemleri tercih edildikten sonra ATM size adım adım yardımcı oluyor. Herhangi bir sorun yaşadığınızda banka personelinden yardım istemeyi ihmal etmeyin. Yoğunluk nedeniyle sistemde aksamalar olabilir.
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