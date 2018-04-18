Premier Ligde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City’yi tebrik eden Stoke’un yıldızı Peter Crouch’a bir Manchester City taraftarı “Büyük adamsın! Sana söz veriyorum ki; bundan sonra eşine bakıp mastürbasyon yapmayacağım” yazdı.

İngiliz golcünün buna “Bu harika olur dostum” yanıtını vermesi sosyal medyayı salladı.