Taraftarlar statta kilitli kaldı

Brezilya'da ev sahibi Santos ile Ekvador temsilcisi Barcelona arasında oynanan kupa maçına taraftar olayları damga vurdu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın çeyrek final rövanşında Santos, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Barcelona'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Sonucun ardından öfkesine hakim olamayan bir grup Brezilyalı taraftar, stadın dışında güvenlik güçleriyle çatıştı. Olayları kontrol altına almak amacıyla emniyet yetkilileri, stadın kapısını 20 dakika boyunca kilitleyerek içeride bekleyen Santos taraftarlarını dışarı çıkarmadı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, stadın içinde kilitli kalan seyirciler, takımlarının soyunma odalarına girerek maddi hasara yol açtı.

Kırmızı kartlar nedeniyle karşılaşmayı Santos 10, Barcelona ise 9 futbolcuyla tamamladı. Ekvador temsilcisi, yarı finalde bir başka Brezilya ekibi Gremio ile karşılaşacak.