Taraftarları polis aracını durdurdu, gözaltındaki Saakaşvili'yi serbest bıraktı!

Ukrayna'da gözaltına alınan Saakaşvili'nin taraftarları, polis aracının önünü keserek Saakaşvili'yi serbest bıraktı.
Saakaşvili'nin Kiev'de bulunan dairesine sabah saatlerinde güvenlik güçleri baskın yapmıştı. Gürcistan Eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, güvenlik güçleri tarafından evinde arama yapıldığı sırada çatıya çıkarak, kendine dokunulması halinde çatıdan atlayacağını söylemiş ancak güvenlik güçlerinin çabalarıyla gözaltına alınmıştı.
SAAKAŞVİLİ'NİN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR
Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, 2014 yılındaki Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetim ile birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti.
Poroşenko, eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti.
Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti.
Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD'de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.
Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden sınırdan Ukrayna'ya pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim'den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.
Ayrıca Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti.
Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan, 10 Eylül'de ise tartışmalı bir şekilde Polonya'dan Ukrayna'ya giren Mihail Saakaşvili, bir süredir Ukrayna'da protesto gösterileri düzenliyor.
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