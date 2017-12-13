Tarçınlı elma topları malzemeler

2 adet yeşil elma

1 adet kırmızı elma

7-8 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

1/4 bardak süt

1 kahve fincanı tarçın

Tarçınlı elma topları nasıl yapılır?

Elmaları yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra bir kabın içerisine rendeleyin. Elmaların suyunu elinizle iyice sıkıp yeni bir kaba alın.

Yulaf ya da yulaf ezmesini elmaların içine ekleyin. Sütü de ekleyerek malzemeleri karıştırın. Son olarak tarçın ilavesi yapın. Malzemeler iyice iç içe geçip kıvam aldıktan sonra elmalı karışımdan elinizle parçalar alıp yuvarlayın. Buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra tarçınlı elma toplarınız servis edilmeye hazır! Afiyet olsun...

Tarçınlı elma topları