Köfteli Kuru Fasulye Tarifi
3 su bardağı kuru fasulye
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Sıvı yağ
Tuz
Köftesi için;
500 gr dana kıyma
Yarım su bardağı galeta unu
2 adet kuru soğan
1 yumurta
Kimyan
Pulbiber
Karabiber
Tuz
Köfteli Kuru Fasulye Nasıl Hazırlanır?
Köftesi için; yoğurma kabına rendelenmiş soğan, kıyma, galeta unu, yumurta ve baharatları ekleyip, yoğurun. Misket şeklinde köfteler yapın. Köfteleri kızartalım.
Sıvıyağ eklediğiniz tenceremizde yemeklik doğradığınız soğanları, domates-biber salçasını ekleyip kavurun. Üzerine 1 gece suda bekletip haşladığınız kuru fasulye, tuz ve köfteleri ilave edip pişirin. Afiyet olsun.
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