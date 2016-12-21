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Köfteli kuru fasulye tarifi

Protein deposu köfteli kuru fasulye nasıl yapılır? İşte tarifi...

21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:44:43 Güncelleme: 11:27:06

Köfteli Kuru Fasulye Tarifi

3 su bardağı kuru fasulye
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Sıvı yağ
Tuz

Köftesi için;
500 gr dana kıyma
Yarım su bardağı galeta unu
2 adet kuru soğan
1 yumurta
Kimyan
Pulbiber
Karabiber
Tuz

Köfteli Kuru Fasulye Nasıl Hazırlanır?

Köftesi için; yoğurma kabına rendelenmiş soğan, kıyma, galeta unu, yumurta ve baharatları ekleyip, yoğurun. Misket şeklinde köfteler yapın. Köfteleri kızartalım.

Sıvıyağ eklediğiniz tenceremizde yemeklik doğradığınız soğanları, domates-biber salçasını ekleyip kavurun. Üzerine 1 gece suda bekletip haşladığınız kuru fasulye, tuz ve köfteleri ilave edip pişirin. Afiyet olsun.

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