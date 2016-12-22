kremalı bal kabağı çorbası tarifi

Kremalı bal kabağı çorbası malzemeleri
5 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
4 su bardağı püre haline getirilmiş bal kabağı
1 tutam doğranmış taze maydanoz
1 adet orta boy kuru soğan
Yarım çay kaşığı kekik
1 dişince kıyılmış sarımsak
Yarım su bardağı krema
5 tane karabiber
Kremalı bal kabağı çorbası nasıl hazırlanır?
Bir tencerede tavuk suyuna, bal kabağı püresini ve krema hariç diğer tüm malzemeleri ekleyerek yarım saat boyunca kısık ateşte karıştırarıp pişirin. Yarım saat sonra karışımı ocaktan alıp blender ile çekin. Karışımı tekrar ateşe alıp içine yavaş yavaş karıştırarak kremayı ilave edin. Kısık ateşte beş dakika kadar daha pişirin, doğranmış taze maydanoz ile süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun.
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