22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kremalı bal kabağı çorbası tarifi
TARİFLER

Kremalı bal kabağı çorbası tarifi

İşte kış mevsiminin özel lezzetlerinden kremalı bal kabağı çorbası tarifi...

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:27:16 Güncelleme: 14:39:09

Kremalı bal kabağı çorbası malzemeleri

5 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
4 su bardağı püre haline getirilmiş bal kabağı
1 tutam doğranmış taze maydanoz
1 adet orta boy kuru soğan
Yarım çay kaşığı kekik
1 dişince kıyılmış sarımsak
Yarım su bardağı krema
5 tane karabiber

Kremalı bal kabağı çorbası nasıl hazırlanır?

Bir tencerede tavuk suyuna, bal kabağı püresini ve krema hariç diğer tüm malzemeleri ekleyerek yarım saat boyunca kısık ateşte karıştırarıp pişirin. Yarım saat sonra karışımı ocaktan alıp blender ile çekin. Karışımı tekrar ateşe alıp içine yavaş yavaş karıştırarak kremayı ilave edin. Kısık ateşte beş dakika kadar daha pişirin, doğranmış taze maydanoz ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Karadeniz mutfağından kaygana tarifi
TARİFLER

Karadeniz mutfağından kaygana
Yer fıstıklı paşa böreği tarifi
TARİFLER

Yer fıstıklı paşa böreği
Köfteli kuru fasulye tarifi
TARİFLER

Köfteli kuru fasulye
Bademli tavuk çorbası tarifi
TARİFLER

Bademli tavuk çorbası
Kafesli pilav tarifi
TARİFLER

Kafesli pilav
Asya usulü tavuk tarifi
TARİFLER

Asya usulü tavuk
Asya usulü tavuk tarifi
TARİFLER

ASYA USULÜ TAVUK
Köfteli kuru fasulye tarifi
TARİFLER

KÖFTELİ KURU FASULYE
Kremalı bal kabağı çorbası tarifi
TARİFLER

KREMALI BAL KABAĞI ÇORBASI
Yer fıstıklı paşa böreği tarifi
TARİFLER

YER FISTIKLI PAŞA BÖREĞİ
Bademli tavuk çorbası tarifi
TARİFLER

BADEMLİ TAVUK ÇORBASI
Karadeniz mutfağından kaygana tarifi
TARİFLER

KARADENİZ MUTFAĞINDAN KAYGANA