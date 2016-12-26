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Pazılı rulo göğüs tarifi

Diyet sofrasına lezzet katacak, sağlıklı bir tercih pazılı rulo göğüs nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:03:32 Güncelleme: 12:20:35

Pazılı Rulo Göğüs Malzemeler

4 adet piliç göğüs

1 adet taze soğan

2 adet havuç

2 adet orta boy kabak

2 adet kereviz sapı

1 tatlı kaşığı soya sosus

8 adet büyük pazı yaprağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, pul biber, karabiber

 

Pazılı Rulo Göğüs Nasıl Hazırlanır?

Etleri düz bir zeminde bıçakla kesip yayacak biçimde açın. Soğan, havuç, kabak ve kereviz saplarını ince kibrit çöpü boyutunda kesin. Ardından sebzeleri birer dakika haşlayıp süzün. Kağıt havlu ile fazla sularını alın. 

Sebzeleri derin bi kaba alıp üzerine soya sosu ve baharatları ekleyip karıştırın. Etlerin ortasına sebzeli harçtan 1.5 çorba kaşığı koyup rulo biçimde sarın. 

Pazı yapraklarını kaynar suya batırın, 2-3 dakika sonra sudan çıkarıp süzün ve kağıt havlu ile suyunu alın. Sap kısımlarını kesip yaprakları düz zemine serin. Pazı yapraklarıyla tavuklu ruloları sarın. 

Bu işlemden sonra pazılı ruloların her birini tek tek iki katlı alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sarın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin. 

Kalan sebzeleri ve pazı yapraklarının saplarını zeytinyağı ile tavada 2-3 dakika soteleyin. Ruloları bu sote sebzelerle servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

 

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