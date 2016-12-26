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patlıcanlı sürpriz köfte tarifi
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Patlıcanlı sürpriz tavuk köfte tarifi

Farklı bir lezzet sürprizli tavuk köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:33:42 Güncelleme: 12:46:10

Patlıcanlı sürpriz tavuk köfte malzemeler

1 kg top patlıcan

Yarım tavuk göğsü

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

10 dal maydonoz

2 diş sarımsak

1 çay bardağı ekmek için ya da galeta unu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Kaşar dilimleri

 

Patlıcanlı sürpriz tavuk köfte nasıl hazırlanır?

Tavuk göğüsleri rondodan geçirilir, tavuk kıyması yapılır. Patlıcan hariç malzemelerin tamamı karıştırma kabına konulur yoğurulur. Karışım buzdolabına dinlendirilmek üzere bırakılır. Bu sırada top patlıcanların baş saplarını çıkarmadan kabuklarını soyun, tuzlu suda acısı çıkana kadar patlıcanları bekletin.

Çok kızgın ve bol sıvı yağda kızartın. Patlıcanları kağıt havluya alıp yağını çektirin ve soğumaya bırakın. Onlar soğurken, buzdolabından köfte harcını çıkarın köfte şekli verip çok hafif kızartın. 

Patlıcanları yelpaze biçiminde açıp köfteleri içine koyun, köftelerin üstünü tamamen patlıcanla kapatın.

Patlıcanları fırın tepsisine yerleştirip salçalı sosu üzerine dökün, üstlerine kaşar dilimleri yerleştirip fırına verin. 

Afiyet olsun!

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