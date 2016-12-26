Patlıcanlı sürpriz tavuk köfte tarifi

Patlıcanlı sürpriz tavuk köfte malzemeler
1 kg top patlıcan
Yarım tavuk göğsü
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı domates salçası
10 dal maydonoz
2 diş sarımsak
1 çay bardağı ekmek için ya da galeta unu
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kimyon
Kaşar dilimleri
Patlıcanlı sürpriz tavuk köfte nasıl hazırlanır?
Tavuk göğüsleri rondodan geçirilir, tavuk kıyması yapılır. Patlıcan hariç malzemelerin tamamı karıştırma kabına konulur yoğurulur. Karışım buzdolabına dinlendirilmek üzere bırakılır. Bu sırada top patlıcanların baş saplarını çıkarmadan kabuklarını soyun, tuzlu suda acısı çıkana kadar patlıcanları bekletin.
Çok kızgın ve bol sıvı yağda kızartın. Patlıcanları kağıt havluya alıp yağını çektirin ve soğumaya bırakın. Onlar soğurken, buzdolabından köfte harcını çıkarın köfte şekli verip çok hafif kızartın.
Patlıcanları yelpaze biçiminde açıp köfteleri içine koyun, köftelerin üstünü tamamen patlıcanla kapatın.
Patlıcanları fırın tepsisine yerleştirip salçalı sosu üzerine dökün, üstlerine kaşar dilimleri yerleştirip fırına verin.
Afiyet olsun!