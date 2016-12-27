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sultan kebabı tarifi
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Sultan kebabı tarifi

Sultan kebabı nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

27 Aralık 2016 Salı, 11:22:12 Güncelleme: 12:17:11

Sultan Kebabı Malzemeler

2 adet kuru soğan

4 adet sivri biber

2 adet yufka

5 adet haşlanmış tavuk butu

1 yemek kaşığı tereyağı

Pulbiber Karabiber Tuz

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Sıvı yağ

Sunumu için;

Pulbiber

Yoğurt

Tavuk suyu

Sultan Kebabı Nasıl Hazırlanır?

Büyük bir tavaya sıvıyağı alın üzerine küp küp doğranmış soğanı ve biberleri ekleyip biraz soteleyin,soğanlar sararmaya başlayınca, didiklediğiniz haşlanmış tavuk etlerini ekleyin, tavuk etleri kızarmaya başlayınca üzerine baharatlari, tuzu ekleyip iyice karıştırın ve ocaktan alın. 2 adet yufkayı üçgen olacak şekilde kesin,tavuklu iç malzemesini bir corba kaşığı kadar yufkanın geniş olan kısmına koyup düzeltin ve sigara boregi gibi sarın uç kısımlarını hafif ıslatarak sarın. Bütün yufkaların hepsine ayni islemi uygulayin, üstlerine yumurta sarısı-sıvıyağ karışımını sürün, sultan kebablarını yağlanmış fırın tepsisine veya yağlı kağıt kullandığınız fırın tepsisine dizin ve 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirin. Pişen sultan kebablarının ilk sıcaklığı çıkınca yumuşatmak icin önce küçük dilimlere kesin sonra ılık tavuk suyu ile ıslatın. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve pul biber serpip lezzetlendirin. Afiyet Olsun.

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