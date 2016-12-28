kuskuslu kuzu şiş tarifi

KUSKUSLU KUZU ŞİŞ MALZEMELERİ

500 gr kuzu kuşbaşı

250 gr arpacık soğan

Marinesi için;

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı sirke

2 diş sarımsak

2 dal biberiye

Kekik

Karabiber

Nane

Pulbiber

Tuz

Kuskusu İçin;

3 su bardağı kuskus

6 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış bezelye

3 dal pırasa

4 dal taze soğan

1 adet dolmalık sarı biber

1 adet kırmızı biber

2 adet havuç

Sıvı yağ

KUSKUSLU KUZU ŞİŞ NASIL HAZIRLANIR?

Derin bir kaseye bal, rendelenmiş sarımsak, ince kıydığınız biberiye, sirke, arpacık soğanları, baharatları, kuzu şişleri karıştırıp marine olmasını bekleyin. Marine olan kuzu kuşbaşı etleri ve arpacık soğanları şişlere sıra sıra dizin. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsinize dizin. Üzerine kalan sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dk üstü üstü kapalı 15 dk üstü açık pişirin. Sebzeli kuskus için küp doğradığınız sarı biber ,havucu ve kırmızı biberi zeytinyağ eklediğimiz geniş tavada soteleyin. En son ince doğradığınız taze soğan, pırasa, haşlanmış bezelye , kuskus , tereyağı ve suyu ilave edip kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişirin. Karıştırıp ocaktan alın. Sebzeli kuskusu bir servis tabağına alın. Üzerine kuzu şişleri sıralayın, sıcak servis yapın. Afiyet olsun.