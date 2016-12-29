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Ekşili kabak tarifi

Sebzelerle hazırlanmış muhteşem bir lezzet ekşili kabak nasıl hazırlanır? İşte ekşili kabak tarifi...

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:25:32 Güncelleme: 10:27:56

EKŞİLİ KABAK MALZEMELERİ

2 adet kuru soğan

5 adet yeşil kabak

Yarım su bardağı domates sosu

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 su bardağı haşlanmış nohut

Zeytinyağı Sosu için;

2 diş sarımsak

Limon

Kuru nane

EKŞİLİ KABAK NASIL HAZIRLANIR?

Tencereye zeytin yağını dökelim. Üzerine ince ince doğradığımız soğanı ilave edip kavurmaya başlayalım, üzerime domates sosu ve salçaları ilave edelim kavurmaya devam edelim. Kabakları yarım ay şeklinde doğrayalım ve soğanların üzerine yerleştirelim. En son haşlanmış mercimek, haşlanmış nohut ve baharatlarımızı ilave ettikten sonra su ilave edip pişirmeye bırakın. Daha sonra kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirip, yemeğin üzerine sarımsaklı limon suyu serpelim. Ekşili Nohutlu Kabak yemeğimiz soğuyunca üzerine kuru nane serpip, servis yapalım.

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