Anıl Zengin www.haberturk.com Heyecanla beklenen yılın son günü yılbaşını evinde ailesiyle veya arkadaşlarıyla geçirecek kişiler hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok kişi hazırlıklarının çoğunu tamamlasa da yılbaşı için hangi yemekleri yapacağına karar veremeyenler var. Yılbaşında sofralarını normalden daha canlı tutmak isteyenler, çeşidi arttırmak isteyenler ve misafirlerine leziz yemekler sunmak isteyenler için işte yılbaşı için yapılan en lezzetli yemekler ve tarifleri... YILBAŞININ VAZGEÇİLMEZİ: HİNDİ Yılbaşı hindisi, birçok kişi tarafından geleneksel hale getirilen bir yiyecektir. Yılbaşına 2 hafta kala hindi pazarları kurulur, en leziz ve organik hindiler satışa çıkar ve talep de oldukça fazla olur. İşte yılbaşı hindisi tarifi ve malzemeleri; Malzemeler * 1 adet hindi * 4-5 yaprak taze adaçayı, kekik ve maydanoz * 4-5 dal biberiye * 1 baş sarımsak * 5 adet havuç * 1 buçuk kilo patates * 2 adet kuru soğan * 1-2 dal kereviz yaprağı * 1 adet limon * 3 yemek kaşığı tereyağı * Yarım çay bardağı zeytinyağı * 1 çay kaşığı karabiber * 1 tatlı kaşığı tuz Salamura İçin Malzemeler * 1 litre su * 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz * 1 tatlı kaşığı köri * 1 yemek kaşığı hardal tohumu * 4 adet defne yaprağı * 3 diş sarımsak * 1 adet kuru soğan HAZIRLANIŞI Salamura için, geniş ve derin bir tencereye hindi alınır. Üzerine, toz şeker, tuz, köri, hardal tohumu, defne yaprağı, sarımsak, büyük parçalara ayrılmış kuru soğan, kekik, kereviz yaprağı eklenir. Hindinin üzeri örtülene kadar su ilave edilir ve bu şekilde 24 saat bekletilir. (Yukarıda verdiğimiz salamura ölçüleri 1 litre su için geçerli. Siz hindinizin üzeri su ile örtülene kadar suyu koyun ve o suyun litresi üzerinden koyacağınız malzemeleri arttırın) Yemeği hazırlamak için biberiye, kekik, adaçayı ince ince doğranır. Üzerine dövülmüş sarımsak, tereyağı , tuz eklenerek karıştırılır. Karışım hindinin eti ile derisi arasına iyice yedirerek sürülür. Hindinin içi, adaçayı, kekik, maydanoz, kereviz sapları ile doldurulur. Açık olan uç kısmına 1 bütün limon konulur. Hindi nin ayakları iple bağlanır. Kanatları da fırında pişerken yanmasın diye içe doğru kapatılır. Ve hindi bu şekilde fırın tepsisine konulur. Tepsinin boş kalan yanlarına iri parçalara bölünmüş havuç, patates ve soğanlar alınır. Üstüne zeytinyağı sürülmüş hindi biraz sıcak su eklendikten sonra 200 dereceye ayarlanmış fırına verilir. 1,5 saat kadar pişirdikten sonra üzerine hardal ve ballı karışım sürülen hindi, iyice piştiğinden emin olunduktan sonra fırından alınır. Hindinin suyu tepsiden alınıp ayrı bir tencereye koyulur. Ocağa alınıp kaynamaya bırakılır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra tereyağı ilave edilir. Sunum tabağına alınan hindi, kenarları sebzelerle süslenip tereyağlı suyu eklendikten sonra sıcak servis edilir.

YILBAŞI PİLAVI Hindinin veya ana yemeğinizin yanına ekleyeceğiniz leziz yılbaşı pilavı ile de sofralarınıza renk katabilirsiniz. Hazırlanması oldukça kolay olan yılbaşı pilavını güzel bir sunumla servis edebilirsiniz. İşte yılbaşı pilavı malzemeleri ve tarifi... Malzemeler * 3 kase pirinç * 1 su bardağı badem * 2 su bardağı bezelye * 2 adet kuru soğan * 3 yemek kaşığı kuş üzümü * 1 adet havuç * 3 dal kereviz sapı * 1 tutam taze nane * 1 tutam dereotu * 1 tutam maydanoz * Yarım su bardağı zeytinyağı * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 çay kaşığı karabiber * 1 tatlı kaşığı zerdeçal * Yarım çay kaşığı tarçın * 1 tutam toz karanfil * 2 adet yıldız anason * 2 kase et suyu * 1 kase su * 2 adet kesme şeker Hazırlanışı Bir kasede pirinçler üzerine ılık su ve tuz eklenerek 10 dakika bekletilir. Zeytinyağı dökülmüş tencerede küp doğranmış soğan ve havuçlar kavrulur. Tuz , karabiber, toz karanfil, zerdeçal, tarçın ve yıldız anason ilave edilerek karıştırılır. Üzerine pirinç eklenir ve kavurmaya devam edilir. Et suyu, sıcak su, kesme şeker eklenerek pilav pişmeye bırakılır. Demlenen pilav geniş bir tepsiye alınır. Üzerine haşlanmış bezelye, kuş üzümü, ince doğranmış kereviz sapı, dereotu, nane eklenip karıştırılır. Sunum kabına alınan pilav üzeri kavrulmuş bademlerle süslenerek servis edilir. YILBAŞI İÇİN FALAFEL Leziz görüntüsü ile sofranızda bulunması gereken yiyeceklerden olan Falafel, misafirlerinize yapacağınız güzel bir sunumla geceye renk katmanızı sağlayabilir. Kolay bulunan malzemeleri ve hazırlanış kolaylığı ile hanımların tercihleri arasında olabilir. İşte Falafel malzemeleri, tarifi ve hazırlanışı... Malzemeler * 3 su bardağı nohut * 1 tutam maydanoz * 1 tutam taze nane * 1-2 dal taze soğan * 1 adet kırmızı biber * 3 diş sarımsak * 1 adet limon * 1 yemek kaşığı kişniş tohumu * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 çay kaşığı karabiber * 1 çay kaşığı kimyon Sosu İçin Malzemeler * 1 adet kırmızı biber * 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi * 1-2 dal maydanoz * 1 diş sarımsak * 2 dal taze soğan * 1 adet limon * 2 yemek kaşığı nar ekşisi * 1 çay kaşığı bal * 1 tatlı kaşığı toz şeker * 1 çay bardağı sirke * Yarım çay bardağı zeytinyağı HAZIRLANIŞI Geniş bir kaba haşlanmış nohutlar alınır ezilerek püre haline getirilir. Üstüne, ince doğranmış yeşil soğan, maydanoz, nane, kırmızı biber, limon kabuğu rendesi, kimyon, karabiber, tuz , dövülmüş kişniş, limon suyu eklenerek yoğrulur. Küçük yuvarlak parçalar koparılıp minik tekerlekler oluşturulur. Buzdolabında en az yarım saat beklemeye alınır.

Sosu için, kırmızı biber, maydanoz, taze soğanlar ince ince doğranır. Üstüne, dövülmüş sarımsak, rendelenmiş zencefil, nar ekşisi, bal, toz şeker, sirke ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır. Dolapta hafif renk değiştirerek kurumuş falafeller sıvıyağda kızartılır. Sunum tabağına alınan falafel, sosu ile birlikte servis edilir. YILBAŞI GECESİNE ÖZEL: EV CİPSİ Lavaş ekmeğinden basit malzemelerde kısa sürede yapılan ve lezzetiyle tadını damağınızda bırkacak olan ev cipsi ile misafirlerinize atıştırmalık olarak sunabilirsiniz. İşte kuruyemişin alternatifi olarak servis edilen ev cipsi malzemeleri ve tarifi... Malzemeler * 8 adet lavaş ekmeği

* Yarım çay bardağı parmesan peyniri

* Yarım çay bardağı zeytinyağı

* Yarım çay kaşığı pul biber

* Yarım çay kaşığı karabiber

* Yarım çay kaşığı nane

* Yarım çay kaşığı tuz HAZIRLANIŞI Lavaş ekmekleri, ara katları yağlanarak üst üste dizilir. Ayrı bir kapta, pul biber, karabiber, nane ve tuz karıştırılır. Her lavaşın üzerine bu baharat karışımından serpilir. Üst üste dizili lavaşlar bıçakla 8 adet üçgen parçaya ayrılır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Lavaşlar üstüne parmesan peyniri rendeledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.