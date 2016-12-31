hünkar beğendi tarifi

Hünkar beğendi malzemeleri

1 kg kuzu kuşbaşı

2 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Haşlamak için;

Yarım limon

1 yemek kaşığı sirke

Beğendisi için;

5 adet bostan patlıcan

1 çay bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

Hünkar beğendi nasıl hazırlanır?

Tencereye etleri, sirke, limon suyu ve su ekleyip kaynatmaya bırakın. Tavanızı kızdırın sıvıyağ ekleyin etlerinizi kavurun. Soğanları ve yeşil biberleri yemeklik doğrayın ekleyin solana kadar döndürün. Biber salçasını ilave edip, karıştırın ve ocaktan alın.