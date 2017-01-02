Mersin usulü ciğer kavurma tarifi

Mersin usulü ciğer kavurma malzemeleri
1 kg 300 gr tantunilik doğranmış kuzu ciğer
250 gr kuyruk yağı
2 adet kuru soğan
Kimyon
Karabiber
Pulbiber
Tuz
Lavaşı için;
2 yemek kaşığı yoğurt
Bir tutam tuz
Yarım su bardağı su
Aldığı kadar un
Sunumu için;
2 adet kuru kırmızı soğan
Bir tutam maydanoz
Sumak
Mersin usulü ciğer kavurma nasıl hazırlanır?
Tavamıza kuyruk yağımızı koyup tuz atıp erittikten sonra sırasıyla ciğer, ince ince doğradığınız soğan, kimyon, karabiber ve pulbiber ekleyip pişiriyoruz. Un , yoğurt, tuz ve su alıp hamurumuzu yoğuruyoruz. Üstünü kapatıp dinlendirin. Daha sonra bezelere ayırın. Oklara yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın ve sacta ters düz edip pişirin. Sunum tepsisine lavaşları dizip ortasına ciğer kavurmayı kenarlarınada sumak ve maydonozla karıştırdığımız soğan dilimlerini koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.