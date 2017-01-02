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Mersin usulü ciğer kavurma tarifi

Ciğer sevenler için Mersin yöresinden güzel bir lezzet, Mersin usulü ciğer kavurma nasıl yapılır? İşte Mersin usulü ciğer kavurma tarifi...

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:18:36 Güncelleme: 11:20:47

Mersin usulü ciğer kavurma malzemeleri

1 kg 300 gr tantunilik doğranmış kuzu ciğer

250 gr kuyruk yağı

2 adet kuru soğan

Kimyon

Karabiber

Pulbiber

Tuz

Lavaşı için;

2 yemek kaşığı yoğurt

Bir tutam tuz

Yarım su bardağı su

Aldığı kadar un

Sunumu için;

2 adet kuru kırmızı soğan

Bir tutam maydanoz

Sumak

Mersin usulü ciğer kavurma nasıl hazırlanır?

Tavamıza kuyruk yağımızı koyup tuz atıp erittikten sonra sırasıyla ciğer, ince ince doğradığınız soğan, kimyon, karabiber ve pulbiber ekleyip pişiriyoruz. Un , yoğurt, tuz ve su alıp hamurumuzu yoğuruyoruz. Üstünü kapatıp dinlendirin. Daha sonra bezelere ayırın. Oklara yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın ve sacta ters düz edip pişirin. Sunum tepsisine lavaşları dizip ortasına ciğer kavurmayı kenarlarınada sumak ve maydonozla karıştırdığımız soğan dilimlerini koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

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