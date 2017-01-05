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somonlu sarma tarifi
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Somonlu sarma tarifi

Leziz mi leziz, somonlu sarma nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:15:32 Güncelleme: 10:17:34

Somonlu Sarma Malzemeleri

8 adet Milföy Hamuru

İç Harcı için;

8 adet julyen doğranmış somon
3 bağ ıspanak
2 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı kırıntı ekmek
2 yemek kaşığı labne peyniri
1 yemek kaşığı parmesan
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber

Üzeri için;

Yumurta sarısı

 
Somonlu Sarma Nasıl Hazırlanır?
 
Yemeklik doğradığınız soğanları, sarımsakları ve ıspanağı zeytinyağı eklediğiniz tencerede soteleyin. Ayrı bir kaba alıp soğumaya bırakın. Ekmek kırıntısı yada galeta unu serpin. Labne peyniri ekleyleyip karıştırın.

Somonları tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

Milföy hamurlarını merdane yardımıyla genişletin. Bir kenarına somon ve üzerine ıspanaklı harcı sürüp kapatın. Üzerine çizik atıp yumurta sarısı sürün. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize koyun ve önceden ısıttığınız 200 derecede 30-35 dk pişirin. Afiyet olsun

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