somonlu sarma tarifi

Somonlu Sarma Malzemeleri

8 adet Milföy Hamuru



İç Harcı için;

8 adet julyen doğranmış somon

3 bağ ıspanak

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı kırıntı ekmek

2 yemek kaşığı labne peyniri

1 yemek kaşığı parmesan

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber



Üzeri için;

Yumurta sarısı

Somonlu Sarma Nasıl Hazırlanır?

Yemeklik doğradığınız soğanları, sarımsakları ve ıspanağı zeytinyağı eklediğiniz tencerede soteleyin. Ayrı bir kaba alıp soğumaya bırakın. Ekmek kırıntısı yada galeta unu serpin. Labne peyniri ekleyleyip karıştırın.



Somonları tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.



Milföy hamurlarını merdane yardımıyla genişletin. Bir kenarına somon ve üzerine ıspanaklı harcı sürüp kapatın. Üzerine çizik atıp yumurta sarısı sürün. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize koyun ve önceden ısıttığınız 200 derecede 30-35 dk pişirin. Afiyet olsun