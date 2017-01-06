etli ekmek tarifi

Etli Ekmek Malzemeler

Hamuru için;



3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket instant maya

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su



İç harcı için;

500 gr tek çekilmiş dana kıyma

1 adet kuru soğan

4 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates sosu

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber



Üzeri için; Tereyağı

Etli Ekmek Nasıl Hazırlanır?

Maya, tuz, şekeri ılık su ile eritin ve unu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun, dinlendirin.



İç harcı için; inceceik doğranmış soğanları, biberleri, maydonozu, kıymayı, domates sosunu, tuz, karabiber, toz kırmızı biber karıştırıp iyice yoğurun.



Bu arada mayalanmış hamurunuzu alıp elma büyüklüğünde bezeler alıp merdane ile uzunlamasına açın. Ve içlerine hazırladığınız harcı eşit parçalar halinde dizin hamurunuzu kapatın üzerine tereyağı sürün ve önceden hazırlanmış 250 derecelik fırında pişirmeye bırakın. Etli ekmek servise hazır. Afiyet olsun.