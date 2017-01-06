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etli ekmek tarifi
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Etli ekmek tarifi

Ev usulü etli ekmek nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

06 Ocak 2017 Cuma, 12:48:50 Güncelleme: 12:56:23

Etli Ekmek Malzemeler

Hamuru için;

3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket instant maya
Bir tutam tuz
Aldığı kadar su


İç harcı için;
500 gr tek çekilmiş dana kıyma
1 adet kuru soğan
4 adet yeşil biber
2 yemek kaşığı domates sosu
1 tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber

Üzeri için; Tereyağı
 
Etli Ekmek Nasıl Hazırlanır?
 
Maya, tuz, şekeri ılık su ile eritin ve unu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun, dinlendirin.

İç harcı için; inceceik doğranmış soğanları, biberleri, maydonozu, kıymayı, domates sosunu, tuz, karabiber, toz kırmızı biber karıştırıp iyice yoğurun.

Bu arada mayalanmış hamurunuzu alıp elma büyüklüğünde bezeler alıp merdane ile uzunlamasına açın. Ve içlerine hazırladığınız harcı eşit parçalar halinde dizin hamurunuzu kapatın üzerine tereyağı sürün ve önceden hazırlanmış 250 derecelik fırında pişirmeye bırakın. Etli ekmek servise hazır. Afiyet olsun.

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