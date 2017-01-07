teriyaki soslu somon tarifi

Teriyaki Soslu Somon Malzemeleri

4 adet fileto somon

Teriyaki sosu için;

250 ml soya sosu

Yarım su bardağı süt

3 diş sarımsak

4 adet jalepeno biber turşusu

1 adet portakal

1 yemek kaşığı taze zencefil

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı su

Teriyaki Soslu Somon Nasıl Hazırlanır?

Teriyaki sosu için; sos tencerenize soya sosu, jalepeno biber turşusu, küp doğradığınız zencefil, esmer şeker, bal ekleyip pişirmeye başlayın içerine portakal suyu, portakal rendesi ekleyip Kaynamaya bırakın. Ocaktan alın ve sosu süzün. Sarımsak ve sütü kaynatıp sosunuza ekleyin blendırdan geçirin. Sosu tavaya alıp kaynamaya başlayınca sulandırdığınız nişastayı sosa ekleyip birlikte pişirin. Yağ ekleyip ısıttığınız tavanızda somonları her iki tarafını pişirin. Pişerken somonların üzerine sosu gezdirin. Afiyet olsun!