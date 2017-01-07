07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
teriyaki soslu somon tarifi
TARİFLER

Teriyaki soslu somon tarifi

Somonu bir de teriyaki soslu denemeye ne dersiniz? İşte tariyaki soslu somon tarifi...

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:02:14 Güncelleme: 12:58:02

Teriyaki Soslu Somon Malzemeleri

4 adet fileto somon

Teriyaki sosu için;

250 ml soya sosu

Yarım su bardağı süt

3 diş sarımsak

4 adet jalepeno biber turşusu

1 adet portakal

1 yemek kaşığı taze zencefil

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı su

Teriyaki Soslu Somon Nasıl Hazırlanır?

Teriyaki sosu için; sos tencerenize soya sosu, jalepeno biber turşusu, küp doğradığınız zencefil, esmer şeker, bal ekleyip pişirmeye başlayın içerine portakal suyu, portakal rendesi ekleyip Kaynamaya bırakın. Ocaktan alın ve sosu süzün. Sarımsak ve sütü kaynatıp sosunuza ekleyin blendırdan geçirin. Sosu tavaya alıp kaynamaya başlayınca sulandırdığınız nişastayı sosa ekleyip birlikte pişirin. Yağ ekleyip ısıttığınız tavanızda somonları her iki tarafını pişirin. Pişerken somonların üzerine sosu gezdirin. Afiyet olsun!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Meyveli tahinli sabayon tarifi
TARİFLER

Meyveli tahinli sabayon
Etli ekmek tarifi
TARİFLER

Etli ekmek
Kış salatası tarifi
TARİFLER

Kış salatası
Zeytinyağlı yer elması tarifi
TARİFLER

Zeytinyağlı yer elması
Somonlu sarma tarifi
TARİFLER

Somonlu sarma

Piroh tarifi
TARİFLER

Piroh

Zeytinyağlı yer elması tarifi
TARİFLER

ZEYTİNYAĞLI YER ELMASI
Meyveli tahinli sabayon tarifi
TARİFLER

MEYVELİ TAHİNLİ SABAYON
Kış salatası tarifi
TARİFLER

KIŞ SALATASI
Piroh tarifi
TARİFLER

PİROH

Teriyaki soslu somon tarifi
TARİFLER

TERİYAKİ SOSLU SOMON
Etli ekmek tarifi
TARİFLER

ETLİ EKMEK