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narlı lor peynirli ıspanak salatası tarifi
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Narlı lor peynirli ıspanak salatası

Hem leziz hem hafif bir lezzet, narlı lor peynirli ıspanak salatası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:56:48 Güncelleme: 12:36:17

Narlı Lor Peynirli Ispanak Salatası Malzemeleri

509 gr bebek ıspanak
2 adet kuru kırmızı soğan
1 çay bardağı kiraz domates
1 adet havuç
1 adet nar
3 adet salatalık
1 su bardağı lor peyniri
Limon
Zeytinyağı
Çörek otu

Narlı Lor Peynirli Ispanak Salatası Nasıl Hazırlanır?
Derin bir kabın içine iyice yıkadığınız bebk ıspanakları, uzunlamasına rendelediğiniz havuçlarıve salatalıkları, yarım ay şeklinde dilimleyip tuz ve limon ile ovduğunuz soğanları, nar tanelerini, ikiye böldüğünüz kiraz domatesleri ekleyip üzerine lor peynirini, limon , zeytinyağı ile lezzetlendirip çörek otu ile süsleyip servis edebilirsiniz.

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