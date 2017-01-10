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çökertme kebabı tarifi
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Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

10 Ocak 2017 Salı, 13:07:05 Güncelleme: 13:58:34

Çökertme Kebabı Malzemeleri

  • 500 gr julyen dığranmış dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Kızartması için;

  • 3 büyük boy patates
  • 1 su bardağı sıvı yağ

Domates sosu için;

  • 1 su bardağı domates sosu
  • Zeytinyağı
  • Kekik 
  • Tuz
  • Karabiber

Çökertme Kebabı Nasıl Hazırlanır?


Sıvı yağ ekleyip kızdırdığımız tenceremize julyen doğradığınız etlerinizi koyup mühürleyin. Soğan ve sarımsakları dilimleyin, ekleyin ve kavurmaya devam edin. Hafif su ve tuz ekleyin etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.

Domates sosu hazırlamak için; zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelenmiş domatesi katıp suyunu çekene kadar pişirin. Tuz , karabiber ve kekik ilave edin. Az miktarda sıcak su yardımıyla kıvamını açıp kısa bir süre kaynatın.

Sunum tabağına aldığınız patateslerin üzerine sırasıyla süzme yoğurt, domates sosu ve etlerinizi koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

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