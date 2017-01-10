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pancar döşemesi tarifi
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Pancar döşemesi tarifi

Hem leziz, hem besleyici, hem de hafif bir lezzet pancar döşemesi nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

10 Ocak 2017 Salı, 13:10:58 Güncelleme: 13:58:53

Pancar Döşemesi  Malzemeleri

1,5 Bağ Karalahana
2 adet kuru soğan
1,5 su bardağı haşlanmış barbunya
4 yemek kaşığı mısır yarması
Yarım su bardağı bulgur
1 adet patates
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz

Pancar Döşemesi Nasıl Hazırlanır?

Karalahanaların sap kısımlarını biraz kesip çok kalın olmayacak şekilde doğrayın. Yıkayıp, bol suda haşlayıp süzün. Süzdüğünüz pancarları tencereye alın üzerine yemeklik doğradığınız soğanları, küp şeklinde doğradığınız patatesleri, haşlanmış patatesleri, yıkayıp süzdüğünüz bulguru, mısır yarmasını, tuz, tereyağı ve üste çıkana kadar su ekleyin. Kapağını kapatıp bir taşım kaynattıktan sonra kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

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