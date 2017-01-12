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Yuvalama çorbası tarifi

Yuvalama çorbası nasıl hazırlanır? Merak edip denemek isteyenler için işte yuvalama çorbası tarifi...

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:38:16 Güncelleme: 09:48:06
Yuvalama çorbası Malzemeleri

500 gr dana kuşbaşı
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
500 gr süzme yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
Tuz

Köftesi için;
1,5 su bardağı kırık pirinç
1 adet kuru soğan
500 gr dana kıyma
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı irmik
Tuz
Karabiber

Üzeri için;
2 yemek kaşığı tereyağ
Nane
 
Yuvalam Çorbası Nasıl Hazırlanır?

Etlerinizi düdüklü tencerede pişirin. Pişen etleri çıkarın. Etsuyunu başka bir tencereye alın.
Kırık pirinçleri kaynar suda 45 dakika bekletin, süzün ve bir bez üzerine serip kurumasını bekleyin. Robotta çekip un haline getirin.
Yoğurma kabına, un haline getirilen kırık pirinç, kıyma, robottan geçirdiğiniz kuru soğan, irmik, tuz, karabiber ve un ekleyerek yoğurun. Dinlenen hamurdan bezelye veya nohut büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizi sıvı yağ ile ıslatıp bu parçaları küçük köfteler haline getirmek için yuvarlayın, hazırladığınız bu köfteleri bir tarafta bekletin.

Kaynayan etsuyunda misket köfteleri pişirin. Tuz ekleyin. Köfteler haşlanırken geniş bir kapta yoğurdu su ile inceltin.
İçine unu ve yumurtayı koyup iyice çırpın, kaynayan çorbanın suyundan 1-2 kepçe alın yoğurdu ılıtın, sonra bu yoğurtlu karışımı yavaş yavaş çorbaya ilave edip karıştırın. En son etleri ve nohutları koyup 1-2 taşım kaynatın. Üzerine tereyağlı nane gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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