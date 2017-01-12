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Halep usulü şiş köfte tarifi

Yöresel lezzetlerin en lezizlerinden Halep usulü şiş köfte nasıl hazırlanır? İşte Halep usulü şiş köfte tarifi...

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:52:17 Güncelleme: 09:55:26

Halep Usulü Yoğurtlu Şiş Köfte Malzemeleri

Köftesi için;

1 kg kuzu kıyması

1 adet kuru soğan

1 yumurta

3 dilim ekmek içi

Tuz

Karabiber

1 su bardağı domates sosu

2 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı tereyağı

Halep Usulü Yoğurtlu Şiş Köfte Nasıl Hazırlanır?

Rendelenmiş soğan, kıyma, ekmekiçi , yumurta, karabiber, tuzu iyice yoğurun. Köfteler (el hafif ıslatılıp) seri bir şekilde sıvazlanarak yassı şişlere dizilir. Bu şekilde şişlere dizilen köfteler sıvazlanıp bastırılarak düzgün bir şekilde şişlere yayılır. Ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır. Yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisine şiş köfteleri dizin ve önceden ısıttığınız 200 derece fırında pişirin. Domates sosu için; sos tenceremizde tereyağını eritin ve domates sosunu pişirin. Sunum tabağına dilimleyerek koyduğunuz tırnak pidelerin üzerine süzme yoğurt çöp şişler ve en son domates sosunu gezdirin ve servis edin. Afiyet olsun.

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