BURSA MUTFAĞINDAN MURADİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

1 parça tavuk göğsü

2 adet kabak

2 adet havuç

Yarım su bardağı arpa şehriye

Yarım su bardağı un

250 gr yoğurt

1 tutam tuz.

Üzeri İçin

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam kuru nane.



MURADİYE ÇORBASI NASIL HAZIRLANIR?

Kabakların, havuçların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Tavuk göğüslerini minik minik küp şeklinde doğrayın. Tencereye sıvı yağı, tavuk etlerini koyun ve tavuk etlerinin rengi dönene kadar soteleyin. İçine havuçları koyun ve 5 dakika kavurun.

Sonra kabakları koyup, hafif kavurun. Üzerine sıcak suyu, tuzu ilave edin ve 10 dakika kadar pişirin. Daha sonra arpa şehriyeyi ilave edin ve arpa şehriyeler şişene kadar pişirin. Terbiyesi için; kaseye yoğurdu, unu koyun ve iyice çırpın. Kesilmemesi için içine çorbanın suyundan 3 yemek kaşığı kadar koyun ve karıştırın. Yavaş yavaş devamlı karıştırarak çorbanın içine ilave edin.Tavaya tereyağını koyun ve eritin , içine naneyi koyun ve 1-2 dakika kavuralım.Muradiye Çorbasının üzerine tereyağlı karışımı gezdirip, servis yapalım.

Not: Tuzu en son ilave edilir. Aksi halde yoğurt kesilir.

Afiyet Olsun.