örgü poğaça tarifi

Örgü Poğaça Malzemeleri
Hamuru için;
1 su bardağı ılık süt
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 paket İnstant maya
2 yumurta
İç harcı için;
Bir tutam maydanoz
300 gr peynir
Örgü Poğaça Nasıl Hazırlanır?
Karıştırma kabına süt, instant maya, şeker, tereyağı, 1 yumurta ve 1 yumurtanın akını ekleyin(sarısını üstüne sürün)karıştırın, aldığı kadar un ekleyip yoğurun. Üstünü kapatıp mayalanmasını bekleyin.
Mayalanan hamurumuzdan ufak parçalar koparıp, merdane ile ince uzun açın. Pizza kesici veya bıçak yardımıyla karşılıklı 6 kesik atıp ortasına peynirli harcı koyup saç örgüsü gibi 2 taraflı kapatın.
Poğaçalarımızı kağıt koyduğumuz tepsimize yerleştirin. Üstlerine yumurta sarılarını sürün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.