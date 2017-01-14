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Örgü poğaça tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi, hafta sonu kahvaltılarının kraliçesi örgü poğaça nasıl yapılır? İşte örgü poğaça tarifi...

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:21:08 Güncelleme: 12:24:11

Örgü Poğaça Malzemeleri

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket İnstant maya

2 yumurta

İç harcı için;

Bir tutam maydanoz

300 gr peynir

Örgü Poğaça Nasıl Hazırlanır?

Karıştırma kabına süt, instant maya, şeker, tereyağı, 1 yumurta ve 1 yumurtanın akını ekleyin(sarısını üstüne sürün)karıştırın, aldığı kadar un ekleyip yoğurun. Üstünü kapatıp mayalanmasını bekleyin.

Mayalanan hamurumuzdan ufak parçalar koparıp, merdane ile ince uzun açın. Pizza kesici veya bıçak yardımıyla karşılıklı 6 kesik atıp ortasına peynirli harcı koyup saç örgüsü gibi 2 taraflı kapatın.

Poğaçalarımızı kağıt koyduğumuz tepsimize yerleştirin. Üstlerine yumurta sarılarını sürün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.

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