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ayvalık balık çorbası tarifi
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Ayvalık balık çorbası tarifi

Ayvalık yöresine has hazırlanmış balık çorbası tarifi... Afiyet olsun!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:48:35 Güncelleme: 10:19:29

Ayvalık Balık Çorbası Malzemeleri

1 adet levrek

1 adet kereviz

3 sap pırasa

2 adet havuç

2 adet kuru soğan

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

2 yemek kasigi tereyağı

150 gr salatalık tursusu

5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı su

2 adet limonun suyu

1 cay kaşığı tuz

1 tutam maydanoz

Ayvalık Balık Çorbası Nasıl Hazırlanır?

Kereviz, pırasa, havuç, kuru soğan irice doğranır ve kaynayan suyun içine atılır. Kereviz yapraklarından birkaç tanesi, defne yaprağı ve zeytinyağı da eklenerek haşlanır. Haşlanan sebzelere yıkanıp birkaç parçaya bölünen levrekler de atılıp haşlamaya devam edilir. Başka bir tencereye tereyağı alınıp içine ince kıyılan sarımsaklar çevirilir. Biraz kavurduktan sonra un katılır ve kokusu çıkana kadar kavurulur. 1 bardak soğuk su dökülüp topak olmaması için hızlıca karıştırılır. Diğer tarafta iyice pişen levrek ve sebzelerin suyu süzülür. Bu su, kavurulan una dökülür.

Levrek alınıp etleri didilir ve çorbaya katılır. Limonların suyu sıkılır ve bu suya iki yumurtanın sarısı eklenerek çırpılır. Bu karışımın içine kaynayan çorbadan birkaç kaşık konularak ılıştırılır ve ardından da çorbaya ilave edilir. Jülyen doğranmış turşular da çorbaya katılıp bir iki taşım kaynatılır. Tuzu katıldıktan sonra altı kapatılır ve üzerine ince kıyılmış maydanoz koyularak servis edilir. Afiyet olsun!

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