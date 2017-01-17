piyazlı patlıcan tarifi

Piyazlı Patlıcan Malzemeleri



1,5 kilo patlıcan

3 adet domates

3 adet kuru soğan

Bir tutam maydanoz

Tuz

Piyazlı Patlıcan Nasıl Hazırlanır?



Öncelikle patlıcanları soyup ortasından ikiye bölün. Sonrasında ikiye böldüğünüz patlıcanları ayırmadan tekrar 4 bölün. Ardından patlıcanlar hafif pembeleşene kadar kızartın. Diğer tarafta domatesleri doğrayın. Kızaran patlıcanları başka bir tencereye alıp üzerine doğradığımız domatesleri ekleyip tuzunu ve baharatını da ekledikten sonra kısık ateşte pişirin. O pişerken kuru soğanları piyazlık doğrayıp, maydanozu ince ince kıyıp karıştırın. Patlıcanlar piştikten sonra kuru soğan ve maydanozla ile birlikte servis edin.