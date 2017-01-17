piyazlı patlıcan tarifi

Piyazlı Patlıcan Malzemeleri
1,5 kilo patlıcan
3 adet domates
3 adet kuru soğan
Bir tutam maydanoz
Tuz
Piyazlı Patlıcan Nasıl Hazırlanır?
Öncelikle patlıcanları soyup ortasından ikiye bölün. Sonrasında ikiye böldüğünüz patlıcanları ayırmadan tekrar 4 bölün. Ardından patlıcanlar hafif pembeleşene kadar kızartın. Diğer tarafta domatesleri doğrayın. Kızaran patlıcanları başka bir tencereye alıp üzerine doğradığımız domatesleri ekleyip tuzunu ve baharatını da ekledikten sonra kısık ateşte pişirin. O pişerken kuru soğanları piyazlık doğrayıp, maydanozu ince ince kıyıp karıştırın. Patlıcanlar piştikten sonra kuru soğan ve maydanozla ile birlikte servis edin.
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