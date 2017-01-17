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Piyazlı patlıcan tarifi

Patlıcanı bir de piyazlı denemeye ne dersiniz? İşte piyazlı patlıcan tarifi...

17 Ocak 2017 Salı, 11:25:49 Güncelleme: 11:28:21

Piyazlı Patlıcan Malzemeleri


1,5 kilo patlıcan
3 adet domates
3 adet kuru soğan
Bir tutam maydanoz
Tuz

Piyazlı Patlıcan Nasıl Hazırlanır?


Öncelikle patlıcanları soyup ortasından ikiye bölün. Sonrasında ikiye böldüğünüz patlıcanları ayırmadan tekrar 4 bölün. Ardından patlıcanlar hafif pembeleşene kadar kızartın. Diğer tarafta domatesleri doğrayın. Kızaran patlıcanları başka bir tencereye alıp üzerine doğradığımız domatesleri ekleyip tuzunu ve baharatını da ekledikten sonra kısık ateşte pişirin. O pişerken kuru soğanları piyazlık doğrayıp, maydanozu ince ince kıyıp karıştırın. Patlıcanlar piştikten sonra kuru soğan ve maydanozla ile birlikte servis edin. 

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