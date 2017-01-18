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sebze yatağında misket köfte tarifi
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Sebze yatağında misket köfte tarifi

İşte leziz mi leziz sebze yatağında misket köfte tarifi...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:57:35 Güncelleme: 10:03:40

Sebze Yatağında Misket Köfte Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

3 adet kabak

3 adet havuç

4 adet haşlanmış patates

3 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Köftesi için;

2 adet kuru soğan

300 gr dana kıyma

1 çay bardağı galeta unu

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Sebze Yatağında Misket Köfte Nasıl Hazırlanır?

Rendelenmiş havuç ve kabakları soteleyin. Yoğurma kabına ince bulguru ve az su ekleyip bulgurun şişmesini bekleyelim. Üzerine haşlanmış patates, sotelenmiş havuç ve kabakları, un, tuz, karabiber ekleyip yoğurun. Buzdolabında dinlendirin. Köfteler için; rendelenmiş soğan, kıyma, galeta unu, yumurta, tuz ve karabiberi harmanlayıp yoğurun. Harcımızdan parçalar koparıp misket köfteler hazırlayın. Kızartın. Sebze harcımızdan bir avuç büyüklüğünde parçalar alıp çanak şekli verelim ve üzerine kızarmış köfteleri koyup servis edelim. Afiyet olsun.

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