HARPUT KÖFTESİ MALZEMELERİ



1,5 su bardağı ince bulgur

500 ge dana kuzu karışık kıyma

1 adet kuru soğanYarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Kuru reyhan

Tuz

Karabiber

Pulbiber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası



Süslemek için; Maydanoz

Kuru reyhan



HARPUT KÖFTESİ NASIL HAZIRLANIR?



Yoğurma tepsisine rendelediğiniz kuru soğan, ince bulgur, kıyma, kuru reyhan, tuz, karabiber, pulbşber, incecik doğradığınız maydanoz ve az su ekleyip iyice yoğurun. Buzdolabında biraz dinlendirin. Cevizden biraz küçük parçalar koparıp, yuvarlak yapın, bir tarafından parmağınızla bastırıp ortasını çukurlaştırın.

Sosu için; ısıttığınız tencerenşzde tereyağını eritip, un ekleyin. Kokusu çıkana kadar kavurun. Biber ve domates salçası ekleyip çevirin ve sıcak su ekleyin. Bir taşım kaynatın. Köfteleri kaynayan sosun içine atıp, karıştırmadan pişirin. Sunum tabağına alıp maydanoz ve kuru reyhan ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!