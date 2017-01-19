19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
hacı mustafa tarifi
TARİFLER

Malatya'dan Hacı Mustafa yemeği tarifi

Malatya yöresinden geleneksel bir lezzet Hacı Mustafa yemeği nasıl hazırlanır? İşte Hacı Mustafa tarifi...

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:06:38 Güncelleme: 11:08:58

Malatya Yöresinden Hacı Mustafa Yemeği Malzemeleri

Yarım kilo fasulye yaprağı

3 su bardağı kırık yarma

1 tatlı kaşığı tuz

SOSU İÇİN:

2 adet soğan

15-20 adet yeşil biber

3 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Hacı Mustafa Yemeği Nasıl Hazırlanır?

Kırık yarma içerisine tuz ve bir su bardağı sıcak su koyularak karıştırılır ve yumuşaması için bekletilir. Soğanlar, biberler, domatesler doğranır. Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyularak kızdırılır. Soğanlar kavrulur. Ardından biberler ve doğranmış domatesler ilave edilir. Karabiberi ve tuzu da eklendikten sonra ateşten alınır. Yumuşayan iç harç iyice yoğurularak özleştirilir ardından da fasulye yapraklarına sarılır. Tencereye dizilen dolmaların üzerine ağırlık yapması için bir tabak kapatılır. Bir su bardağı kadar sıcak su eklenerek dolma pişirilir. Dolma piştikten sonra hazırlanan sosla karıştırılarak servis edilir. Afiyet olsun!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Harput köftesi tarifi
TARİFLER

Harput köftesi
Sebze yatağında misket köfte tarifi
TARİFLER

Sebze yatağında misket köfte
Erişteli süt kabak kavurması tarifi
TARİFLER

Erişteli süt kabak kavurması
Piyazlı patlıcan tarifi
TARİFLER

Piyazlı patlıcan
Civil fasulye mıhlaması tarifi
TARİFLER

Civil fasulye mıhlaması
Ayvalık balık çorbası tarifi
TARİFLER

Ayvalık'tan balık çorbası
Malatya'dan Hacı Mustafa yemeği tarifi
TARİFLER

HACI MUSTAFA YEMEĞİ
Ayvalık balık çorbası tarifi
TARİFLER

AYVALIK'TAN BALIK ÇORBASI
Civil fasulye mıhlaması tarifi
TARİFLER

CİVİL FASULYE MIHLAMASI
Sebze yatağında misket köfte tarifi
TARİFLER

SEBZE YATAĞINDA MİSKET KÖFTE
Piyazlı patlıcan tarifi
TARİFLER

PİYAZLI PATLICAN
Harput köftesi tarifi
TARİFLER

HARPUT KÖFTESİ