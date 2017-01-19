Malatya Yöresinden Hacı Mustafa Yemeği Malzemeleri
Yarım kilo fasulye yaprağı
3 su bardağı kırık yarma
1 tatlı kaşığı tuz
SOSU İÇİN:
2 adet soğan
15-20 adet yeşil biber
3 adet domates
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Hacı Mustafa Yemeği Nasıl Hazırlanır?
Kırık yarma içerisine tuz ve bir su bardağı sıcak su koyularak karıştırılır ve yumuşaması için bekletilir. Soğanlar, biberler, domatesler doğranır. Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyularak kızdırılır. Soğanlar kavrulur. Ardından biberler ve doğranmış domatesler ilave edilir. Karabiberi ve tuzu da eklendikten sonra ateşten alınır. Yumuşayan iç harç iyice yoğurularak özleştirilir ardından da fasulye yapraklarına sarılır. Tencereye dizilen dolmaların üzerine ağırlık yapması için bir tabak kapatılır. Bir su bardağı kadar sıcak su eklenerek dolma pişirilir. Dolma piştikten sonra hazırlanan sosla karıştırılarak servis edilir. Afiyet olsun!