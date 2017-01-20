Kars mutfağından hokkıri tarifi

Kars Mutfağından Hokkıri Malzemeleri



Yarım kilo dana kuşbaşı et

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz



Hamuru İçin;



2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su



Sosu İçin;

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane



Paça Sosu İçin;



5 diş sarımsak

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke



Kars Mutfağından Hokkıri Nasıl Hazırlanır?

İlk olarak eti düdüklü tencereye koyup üzerine su ekleyip haşlayın. Hamuru için, unu bir kaba koyun. Üzerine yumurtayı kırıp tuz ve suyunu da ekleyerek hamuru kulak memesi kıvamında yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru rulo yapıp 3 parmak kalınlığında kesin. Kestiğiniz hamurları yine ince bir rulo yapıp 1 parmak kalınlığında tekrar kesin. Kestikten sonra hamura baş parmağınızla bastırıp sürükleyerek şekil verin. Diğer tarafta sosu için soğanı doğrayın. Bir tavaya tereyağı koyup eritin. Eriyen yağa doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Kavrulan soğanlara pul biber ve nane ekleyip altını kapatın. Haşlanan etleri düdüklü tencereden alıp başka bir tencereye suyuyla birlikte döküp ocağa koyun. Üzerine yaptığınız hamurları ve tuzu ekleyip karıştırın. Sonrasında ayrı bir yerde yumurtayı çırpıp çorbaya ekleyip pişirin. Paça sosu için, sarımsakları dövüp, limonu sıkın. Dövdüğünüz sarımsakları limon suyunu, sirke ve tuzu bir kaba koyup karıştırın. Yaptığınız sosu üzerine döküp , diğer paça sosunu da yanına koyarak servis edin.