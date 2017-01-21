tavuk büryan tarifi

Tavuk Büryan Malzemeleri
6 adet tavuk but
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
4 adet defne yaprağı
6 yemek kaşığı domates sosu
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
Karabiber
Tavuk Büryan Yapılışı:
Zeytinyağı-tereyağı eklediğiniz tencerenize yemeklik soğanları ekleyip soteleyin. Sarımsakları, tavuk butlarını, domates-biber salçasını, zerdeçal, defne yaprağı, kimyon, karabiber, tuz ekleyip karıştırın. Domates sosu ilave edip kavurun. Sıcak su ekleyin, tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.
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