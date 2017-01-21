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Tavuk büryan tarifi

Tavuk büryan nasıl hazırlanır? İşte tavuk büryan tarifi...

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:13:29 Güncelleme: 10:14:49

Tavuk Büryan Malzemeleri

6 adet tavuk but

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

4 adet defne yaprağı

6 yemek kaşığı domates sosu

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Tavuk Büryan Yapılışı:

Zeytinyağı-tereyağı eklediğiniz tencerenize yemeklik soğanları ekleyip soteleyin. Sarımsakları, tavuk butlarını, domates-biber salçasını, zerdeçal, defne yaprağı, kimyon, karabiber, tuz ekleyip karıştırın. Domates sosu ilave edip kavurun. Sıcak su ekleyin, tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun. 

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