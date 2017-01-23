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Lorlu piramit pasta tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi lorlu piramit pasta tarifi...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:51:49 Güncelleme: 11:57:56

LORLU PİRAMİT PASTA MALZEMELERİ

Yarım kilo tuzsuz lor peyniri
2 adet yumurta
1 paket vanilya
1,5 su bardağı pudra şekeri
2 su bardağı süt
2 paket petibör bisküvi
2 adet muz

Üzeri İçin;

Hindistan cevizi

LORLU PİRAMİT PASTA NASIL HAZIRLANIR?

Lor peynirini bir kaba koyun. Üzerine yumurtaları kırın. Daha sonra vanilya ve pudra şekerini de ekleyip mikserle çırpın. Sonrasında sürülebilir kıvama gelmediyse süt ekleyip mikserle çırparak sürülebilir kıvama getirin. Diğer tarafta dikdörtgen bir cam kabın içerisine kenarlarından taşacak şekilde buzdolabı poşetini yerleştirin. Ardından petibör bisküvileri bir kenarı boşluk kalacak şekilde süte batırıp bu kaba dizin. Üzerine yaptığınız lorlu karışımı sürün. Sonrasında bu şekilde 3 kat dizdikten sonra tam ortasına buzları yerleştirip ardından buzdolabı poşetinin kenarlarından kapatarak piramit şekline getirin. Daha sonra kenar kısımlarına da lorlu karışımı sürüp kapattıktan sonra buzdolabına koyup biraz soğutun. Soğuduktan sonra üzerine hindistan cevizi serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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