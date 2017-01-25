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Antep'ten öz çorba tarifi

Antep yöresine ait bir lezzet, öz çorba nasıl hazırlanır? İşte öz çorba tarifi...

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:45:17 Güncelleme: 12:02:03

Antep Mutfağı Öz Çorba Malzemeleri

2 parça kemikli kuzu et
2 su bardağı yarma
250 gram süzme yoğurt
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı Antep fıstığı
Yarım çay bardağı badem
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı tuz
Su

ÜZERİ ICIN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın

 
Antep Mutfağı Öz Çorba Nasıl Hazırlanır?
 
Et pişene kadar haşlanır. Geceden ıslatılmış yarma haşlanarak yumuşatılır. Haşlanırken karıştılmaması önemlidir aksi taktirde yarma dibe çöküp yanacaktır. Yumuşayan yarma blendırdan geçirilir. Ardından bir tencerenin ağzına oturtulmuş kevgire yarma dökülür. Kaşık yardımıyla tortularından ayrıştırılır. Tencereye süzülen yarmanın suyuna haşlanan etin suyu dökülür. Süzme yoğurt başka bir tencereye alınır. içine yumurta kırılır, bir kaşık zeytinyağı konulur. Diğer tenceredeki sıcak karışımdan birkaç kepçe yavaş yavaş dökülüp karıştırılarak yoğurdun kesmesi önlenir. Ilıyan yoğurt diğer tencereye yine karıştırılarak ilave edilir. Badem ve antep fıstıkları haşlanır ve kabukları soyulurak çorbanın içine katılır. Tuzu da döküldükten sonra kaynamaya bırakılır. Bir kaç taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır. Tereyağı kızdırılır. İçine tarçın dökülür. Çorba, üzerine bu karışım gezdirildikten sonra servis edilir. Afiyet olsun!

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