26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
zeytinli börek tarifi
TARİFLER

Zeytinli börek tarifi

Zeytinli börek denemeye ne dersiniz? İşte kahvaltıların, beş çaylarının sultanı zeytinli börek tarifi...

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:47:00 Güncelleme: 10:50:11

Zeytinli Börek Malzemeleri

Hamuru İçin

1 Kilo Un

Bir Tutam Tuz

Aldığı Kadar Su

İç Harcı İçin

Yarım Kilo Antep Zeytini

Yarım Kilo Dana Kıyma

2 Adet Kuru Soğan

Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ

2 Su Bardağı Ceviz İçi

Bir Tutam Maydanoz

2 Yemek Kaşığı Nar Ekşisi

Karabiber

Tuz

Zeytinli Börek Nasıl Hazırlanır?

Zeytinleri küçük parçalar şeklinde kesin. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp soğan ve kıymayı kavurun ve cevizleri, tuz, maydanoz ve nar ekşisini ve zeytinleri ilave edin.. Hamuru için gereken tüm malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun ve gerekirse un ilave edin. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Yuvarlak açıp içlerine harçtan paylaştırıp yarım ay şeklinde kapatın. Isınan sacın üzerinde kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Karın dolması tarifi
TARİFLER

Karın dolması
Antep'ten öz çorba tarifi
TARİFLER

Antep'ten öz çorba
Mersin bohçası baklavası tarifi
TARİFLER

Mersin bohçası baklavası
Pancar yaprağı sarması tarifi
TARİFLER

Pancar yaprağı sarması
Lorlu piramit pasta tarifi
TARİFLER

Lorlu piramit pasta
Eskişehir alişke çorbası tarifi
TARİFLER

Eskişehir alişke çorbası
Karın dolması tarifi
TARİFLER

KARIN DOLMASI
Mersin bohçası baklavası tarifi
TARİFLER

MERSİN BOHÇASI BAKLAVASI
Pancar yaprağı sarması tarifi
TARİFLER

PANCAR YAPRAĞI SARMASI
Lorlu piramit pasta tarifi
TARİFLER

LORLU PİRAMİT PASTA
Antep'ten öz çorba tarifi
TARİFLER

ANTEP'TEN ÖZ ÇORBA
Alişka çorbası tarifi
TARİFLER

ALİŞKA ÇORBASI