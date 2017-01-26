zeytinli börek tarifi

Zeytinli Börek Malzemeleri

Hamuru İçin

1 Kilo Un

Bir Tutam Tuz

Aldığı Kadar Su

İç Harcı İçin

Yarım Kilo Antep Zeytini

Yarım Kilo Dana Kıyma

2 Adet Kuru Soğan

Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ

2 Su Bardağı Ceviz İçi

Bir Tutam Maydanoz

2 Yemek Kaşığı Nar Ekşisi

Karabiber

Tuz

Zeytinli Börek Nasıl Hazırlanır?

Zeytinleri küçük parçalar şeklinde kesin. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp soğan ve kıymayı kavurun ve cevizleri, tuz, maydanoz ve nar ekşisini ve zeytinleri ilave edin.. Hamuru için gereken tüm malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun ve gerekirse un ilave edin. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Yuvarlak açıp içlerine harçtan paylaştırıp yarım ay şeklinde kapatın. Isınan sacın üzerinde kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.