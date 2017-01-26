zeytinli börek tarifi

Zeytinli Börek Malzemeleri
Hamuru İçin
1 Kilo Un
Bir Tutam Tuz
Aldığı Kadar Su
İç Harcı İçin
Yarım Kilo Antep Zeytini
Yarım Kilo Dana Kıyma
2 Adet Kuru Soğan
Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ
2 Su Bardağı Ceviz İçi
Bir Tutam Maydanoz
2 Yemek Kaşığı Nar Ekşisi
Karabiber
Tuz
Zeytinli Börek Nasıl Hazırlanır?
Zeytinleri küçük parçalar şeklinde kesin. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp soğan ve kıymayı kavurun ve cevizleri, tuz, maydanoz ve nar ekşisini ve zeytinleri ilave edin.. Hamuru için gereken tüm malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun ve gerekirse un ilave edin. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Yuvarlak açıp içlerine harçtan paylaştırıp yarım ay şeklinde kapatın. Isınan sacın üzerinde kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.