mantar çorbası tarifi

MANTAR ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kilo mantar.

2 yemek kaşığı tereyağı

5 kaşık un.

3 su bardağı süt.

1 tutam dereotu.

Tuz.

Su.

MANTAR ÇORBASI HAZIRLANIŞI

Tencerenin dibine tereyağı konur. Eriyince un eklenir ve kavrulur. Unun rengi kahverengiye dönünce karıştırılırken çok küçük doğranan mantarları bırakılır. Soğuk suyu verilir ve süt eklenir. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Tuz atılır. Bir iki taşım kaynayınca ocaktan alınır. Üzerİne serpilen bir tutam dereotu ile servis edilir. Afiyet olsun!