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hanım kebabı tarifi
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Hanım kebabı tarifi

Daha önce hanım kebabı yememiş olanlar için işte hanım kebabı tarifi...

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:29:46 Güncelleme: 12:31:54

HANIM KEBABI MALZEMELERİ

KÖFTELERİ İÇİN

- 500 g dana kıyma.
- 1,5 kısırlık bulgur.
- 2 kuru soğan.
- 2 tatlı kaşığı pulbiber.
- 1 tatlı kaşığı karabiber.
- 2 tatlı kaşığı tuz.

SOSU İÇİN

- 5 adet domates.
- 10 sivri biber.
- yarım çay bardağı sıvı yağ.

HANIM KEBABI NASIL HAZIRLANIR?

Yarım kilo dana kıyma geniş bir kaba alınır. Üzerine rondoda çekilen kuru soğanlar bırakılır. Köftelik bulguru konur.
Tuzu, karabiberi ve pul biberi atılıp özleşene kadar yoğurulur. Cevizden küçük parçalar alınıp yuvarlanır yatay şekil verilerek sıvı yağda kızartılır.
Rondoda çekilen domatesler az sıvı yağında ocakta pişirilip sosu hazırlanır.
Kızartılan köfteler, başları kesilip kızartılan biberler ile beraber sunuma alını, üzerine pişirilen domatesli sosu gezdirilir. Afiyet olsun!

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