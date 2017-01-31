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Gazete baklavası tarifi

Baklava çeşitlerinden gazete baklavası nasıl hazırlanır? İşte gazete baklavası tarifi...

31 Ocak 2017 Salı, 10:50:00 Güncelleme: 11:00:55

Gazete Baklavası Malzemeleri

Hamuru için;

1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı su
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 yumurta
Bir çimdik tuz
Aldığı kadar un

İç harcı için;

300 gr dövülmüş ceviz içi

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu

Hamurları açmak için;

Un
Nişasta

Üzeri için;

250 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ

Gazete Baklavası Nasıl Hazırlanır?

1. Hamuru için, ılık sütü , ılık suyu, yoğurdu , yumurtayı, sıvıyağı, şeker, tuzu, sirkeyi bir kaba koyup karıştırın.
2. Üzerine unu ve kabartma tozunu da ekleyip hamuru yoğurun. Bezelere ayırıp, pasta tabağı büyüklüğünde açın aralarını unlayıp buzdolabı poşetine koyun ve 1 saat dinlendirin.
3. Diğer tarafta şerbeti için, suyu kaynatın.
4. Kaynayan suya şekeri ve limon suyu ekleyip bir kaç dakika kaynatarak altını kapatın.
5. Dinlenen hamurları incecik açın. Açtıktan sonra, oklavaya sarararak büzün.
6. Daha sonra perşömen kağıdına açıp biraz kurutun. 3 bezeyi de bu şekilde yaptıktan sonra ilk hamurun üzerine, cevizi serpin.
7. Daha sonra kağıdı kaldırarak rulo gibi sarın. Ardından 3 parmak kalınlığın da kesip tepsiye yerleştirin.
8. Bütün hamurları bu şekilde yaptıktan sonra, tereyağını eritip, sıvıyağla birlikte hamurların üzerinde gezdirerek 170 derecede fırına verip pişirin.
9. Piştikten sonra biraz soğutup soğuyan şerbeti de üzerine dökerek şerbetleyin. Afiyet olsun!

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