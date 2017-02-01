kabak karnıyarık tarifi

Kabak Karnıyarık Malzemeleri

4 adet kabak

İç Harcı için;

500 gr ufak doğranmış kuzu kuşbaşı

2 adet kuru soğan

5 adet sivri biber

1 çay bardağı domates sosu

Kimyon

Pul biber

Tuz

Kabak Karnıyarık Nasıl Hazırlanır?

Kabakları yıkayın baş kısımlarından kesip kabuklarını hafif temizleyin. Tuz eklediğiniz kaynar suda hafif yumuşayana kadar haşlayın. Hafif haşlanan kabakların içini güzelce oyun. Diğer taraftan etlerinizi kızgın tavaya sıvıyağ ile birlikte kavurun. Sırasıyla yemeklik doğradığınız soğanı, ince dilimlediğiniz yeşil biberi, domates sosu, kimyon, pulbiber, tuz ekleyip kavurmaya devam edin. İçlerini oyduğunuz kabakları fırın tepsisine alın. Üzerine önce tuz, pulbiber serpin ardından iç harcımız ile doldurup tepsiye çok az su ekleyip 200 derece fırında pişirin. Afiyet olsun!