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Bademli kıymalı börek tarifi

Böreklerin kraliçesi, bademli kıymalı börek nasıl hazırlanır? İşte bademli kıymalı börek tarifi...

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:40:07 Güncelleme: 09:43:54

Bademli Kıymalı Börek Malzemeleri

Hamuru için;

1 çay bardağı ılık süt

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı yoğurt

2,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

Bir tutam tuz

Aldığı kadar un

İç Harcı için;

500 gr dana kıyma

2 adet kuru soğan

1 su bardağı kabuksuz badem

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Tuz

Hamurun üzeri için;

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Susam

Bademli Kıymalı Börek Nasıl Hazırlanır?

Kıymayı sıvı yağı eklediğiniz tavanızda kavurun. Küp doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber, pulbiber , kabuksuz badem ekleyip bir kaç dakika daha kavurup ocaktan alın, soğumaya bırakın. Hamur için yoğurma kabına ılık süt , yoğurt, tereyağı, 1 yumurta ve diğer yumurtanın beyazını, sirkeyi ekleyip yoğurmaya başlayın, un, instant maya ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Mayalanması için üzerini örtüp dinlenmeye bırakın. 20 dakika dinlendirdiğiniz hamuru iki eşit parçaya bölün. Merdane yardımıyla hamurları yuvarlak biçimde açın. İlk parçayı yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üzerine hazırladığınız iç harcı yayarak kenarlarına yumurta sarısı sürün. Açtığınız diğer hamurun ortasından bir kase yardımıyla bir parça kesip çıkarın. Kalan simit şeklindeki hamuru diğerinin üzerine yerleştirerek kenarlarını bastırın. Üzerine yumurta sarısı sürerek susam serpin. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Servis yapın. Afiyet olsun!

 

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