havuç dolması tarifi

Havuç Dolması Malzemeleri
2 kg havuç
500 gr dana kuşbaşı
1 su bardağı haşlanmış nohut
Tuz
Karabiber
Pulbiber
Kekik
İç harcı için;
2 çay bardağı pirinç
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
Bir tutam dereotu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pulbiber
HAVUÇ DOLMASI HAZIRLANIŞI
2 çay bardağı pirinç
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
Bir tutam dereotu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pulbiber
HAVUÇ DOLMASI HAZIRLANIŞI
Havuçları temizleyip haşlayın. Etleri düdüklü tencerede pişirin.
İç harcı için; sıvıyağ eklediğinşz tencerenizde sırasıyla dolmalık fıstıkları, kuş üzümü, yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Baharatları, yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri, sıcak su ekleyip pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakıp dereotunu serpin. Dinlenmeye bırakın.
Haşlanan havuçların içini oyun ve iç harcı ile doldurun.
Haşlanan etleri tavada sıvıyağda haşlanmış nohut ve baharatlarla hafif kavurun.
Havuç dolmalarını az su eklediğimiz tenceremizde pişirin. Sunum tabağınıza aldığınız havuç dolmalarını et kavurma ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
İç harcı için; sıvıyağ eklediğinşz tencerenizde sırasıyla dolmalık fıstıkları, kuş üzümü, yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Baharatları, yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri, sıcak su ekleyip pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakıp dereotunu serpin. Dinlenmeye bırakın.
Haşlanan havuçların içini oyun ve iç harcı ile doldurun.
Haşlanan etleri tavada sıvıyağda haşlanmış nohut ve baharatlarla hafif kavurun.
Havuç dolmalarını az su eklediğimiz tenceremizde pişirin. Sunum tabağınıza aldığınız havuç dolmalarını et kavurma ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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