havuç dolması tarifi

Havuç Dolması Malzemeleri

2 kg havuç

500 gr dana kuşbaşı

1 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Kekik





İç harcı için;

2 çay bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

Bir tutam dereotu

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pulbiber



HAVUÇ DOLMASI HAZIRLANIŞI

Havuçları temizleyip haşlayın. Etleri düdüklü tencerede pişirin.



İç harcı için; sıvıyağ eklediğinşz tencerenizde sırasıyla dolmalık fıstıkları, kuş üzümü, yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Baharatları, yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri, sıcak su ekleyip pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakıp dereotunu serpin. Dinlenmeye bırakın.



Haşlanan havuçların içini oyun ve iç harcı ile doldurun.



Haşlanan etleri tavada sıvıyağda haşlanmış nohut ve baharatlarla hafif kavurun.



Havuç dolmalarını az su eklediğimiz tenceremizde pişirin. Sunum tabağınıza aldığınız havuç dolmalarını et kavurma ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!