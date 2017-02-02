meşhur tava tarifi

Meşhur Tava Malzemeleri

1,5 kilo iri doğranmış kuzu kuşbaşı

100 gr kuyruk yağı

2 adet patlıcan

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

1 baş sarımsak

200 gr arpacık soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Kekik

Karabiber

Pulbiber

Kuru reyhan

Hamuru için;

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Hamurun üzeri için;



1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı yoğurt

Susam

Çörekotu

Meşhur Tava Yapılışı

Hamuru için; 2 bardak ılık su ile instant mayayı karıştırıp üzerine şeker ve aldığı kadar un ekleyip iyice yoğurun. Üzerini örtüp mayalanmaya bırakın.



Patlıcan, kırmızı biber, yeşil biberi yıkayıp iri doğrayın ve derin bir karıştırma kabına koyun. arpacık soğanları soyun , kuzu kuşbaşı eti, kuyruk yağını, sarımsakları, reyhan, tuz, kekik, karabiber, pulbiber, sıvıyağ, biber- domates salçasını ekleyin ve iyice harmanlayın. Malzemeleri güveç kabınıza dökün. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında pişirin.

Dinlenen hamuru açın, üzerine yumurta sarısı- yoğurt karışımı sürüp fırından çıkardığınız güvecinizin üzerini kaplayın. Susam ve çörekotu serpip tekrar fırında pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tereyağ sürüp servis edin.