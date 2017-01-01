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Zeytinli kuru domatesli ekmek
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Zeytinli kuru domatesli ekmek tarifi

Ekmek sevenler için leziz mi leziz bir alternatif. Zeytinli kuru domatesli ekmek nasıl hazırlanır? İşte zeytinli kuru domatesli ekmek tarifi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:24:38 Güncelleme: 11:35:22

Zeytinli Kuru Domatesli Ekmek Malzemeleri

  • 1 kg tam buğday unu 
  • 1 yemek kaşığı toz şeker 
  • 1 paket instant maya 
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • 1 su bardağı zeytin 
  • 1 su bardağı kuru domates 
  • 4 dal biberiye 
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu 
  • Tuz 
  • Kekik 
  • Aldığı kadar su

Zeytinli Kuru Domatesli Ekmek Nasıl Hazırlanır?

Un, instant maya, şeker, tuzu harmanlayın ve ortasını açın azar azar su ilave ederek iyice yoğurun. Zeytinyağı, kuru domates, biberiye, çekirdeklerini çıkardığınız zeytin, kekik ekleyip yoğurun ve dinlenmesi için üzerini kapatın.

Ellerinizi yağlayıp hamurunuzdan parçalar koparın ve baget ekmek şekli vererek yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsinize dizin. Üstlerine boylamasana çizik atın ve kaya tuzu serpin. Fırınınızın fansız olarak en yüksek ısısına ayarlayıp ekmekleriniz kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

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