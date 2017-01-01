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Güllaca sarılmış et tarifi

Güllaca sarılmış et nasıl hazırlanır? İşte güllaca sarılmış et tarifi...

04 Nisan 2017 Salı, 11:10:44 Güncelleme: 11:23:56

Güllaca Sarılmış Et Malzemeler
5 yaprak güllaç

İç Harcı için;
500 gr iri kesilmiş dana antrikot
5 adet dolmalık biber
Yarım su bardağı tuzlu fıstık
300 gr mantar
5 diş sarımsak
Zeytinyağı
Karabiber
Tuz

Üzeri İçin;
2 yemek kaşığı pekmez
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Güllaca Sarılmış Et Nasıl Hazırlanır?
Tenceremize zeytinyağı ekleyip ısıtın ve dana antrikotları kavurun. Sırasıyla halka dilimlediğiniz dolmalık biberleri, ince dilimlediğiniz mantarları, tuz ilave edip soteleyin. Soğumaya bırakıyoruz ve dolmalık fıstık ve sarımsak, tuz, karabiber dilimlerini ekleyip karıştırın.

5 yaprak güllacın üzerine et suyunu fırça ile ıslatıp üst üste dizin. Ortasına tavada çevirdiğiniz et karışımını yayıp, güllacı kenarlarından kıvırarak rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alarak, üzerini rendelenmiş taze kaşar ile kaplayın. Son olarak 2 çorba kaşığı pekmezi ve zeytinyağını damlata damlata gezdirin. Güllaca sarılmış eti 200 derecelik fırının orta katında 20- 25 dakika pişirin ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun!

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