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Yoğurtlu kıymalı karnabahar tarifi

Karnabaharın farklı bir yorumlanışı, yoğurtlı kıymalı karnabahar nasıl hazırlanır? İşte yoğurtlu kıymalı karnabahar tarifi...

04 Nisan 2017 Salı, 12:31:37 Güncelleme: 12:36:38

Yoğurtlu Kıymalı Karnabahar Malzemeleri

500 gr karnabahar

2 su bardağı süzme yoğurt

3 yumurta

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı un

Tuz

Kıymalı Harcı için;

250 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Yoğurtlu Kıymalı Karnabahar Nasıl Hazırlanır? 

Sıvı yağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla yemeklik doğradığınız soğanları, sarımsakları, kıymayı kavurun. Geniş bir kasede hafif haşladığınız karnabaharaları, yumurtayı, unu , tuz, sütü harmanlayın. Soslanmış karnabahar çiçeklerini bol yağda kızartın. Sunum tabağına aldığınız karnabaharların üzerine yoğurt ve kıymalı harcınızı koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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