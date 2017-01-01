Yoğurtlu kıymalı karnabahar tarifi

Yoğurtlu Kıymalı Karnabahar Malzemeleri
500 gr karnabahar
2 su bardağı süzme yoğurt
3 yumurta
1 çay bardağı süt
3 yemek kaşığı un
Tuz
Kıymalı Harcı için;
250 gr dana kıyma
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Yoğurtlu Kıymalı Karnabahar Nasıl Hazırlanır?
Sıvı yağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla yemeklik doğradığınız soğanları, sarımsakları, kıymayı kavurun. Geniş bir kasede hafif haşladığınız karnabaharaları, yumurtayı, unu , tuz, sütü harmanlayın. Soslanmış karnabahar çiçeklerini bol yağda kızartın. Sunum tabağına aldığınız karnabaharların üzerine yoğurt ve kıymalı harcınızı koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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