Dereotlu Ev Poğaçası Malzemeler



3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

3 su bardağı

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 demet dereotu

200 gr beyaz peynir



Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Ay çekirdeği



Dereotlu Ev Poğaçası Nasıl Hazırlanır?

Bir kabın içine malzemelerin tamamını koyup yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun sertliğini (ele yapışmayacak) ayarlayalım. Hamuru iyice yoğurduktan sonra minik bezeler yapıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Fırına sürmeden önce bir süre hamuru dinlendirmenizi öneririm. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, ayçekirdeği serpip önceden ısıtılmış 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dk üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

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