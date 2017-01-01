Muhallebili dolgulu kurabiye malzemeler

Muhallebili dolgulu muhallebi hamuru

2,5 yemek kaşığı tereyağı

125 gr margarin

5 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)

Muhallebili dolgulu kurabiye muhallebisi

2,5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

3 yemek kaşığı nişasta

8 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Muhallebili dolgulu kurabiye üzeri

160 gr bitter çikolata

100 gr beyaz çikolata

Muhallebili dolgulu kurabiye nasıl hazırlanır?

Muhallebisi için süt, nişasta, hindistan cevizi, vanilya ve toz şeker karıştırılarak pişirilir. Kıvamı koyulaşınca içine tereyağ ilave edilip ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.



Kurabiyesi için margarin, tereyağ, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu, nişasta, sıvıyağ ve yoğurt yoğurulur. İçine azar azar unu ilave edilerek yoğurmaya devam edilir. Kurabiye hamurundan küçük bir limon büyüklüğünde parça koparılır. Elde açılıp içine bir tatlı kaşığı muhallebi konur ve kapatılır. Muhallebi hamurun içinden taşmamalı, eğer taşıyorsa muhallebi miktarı azaltılabilir. Yağlı kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizilen kurabiyeler 180 dereceye ayarlanmış fırında pişirilir. Bitter çikolata benmari usulü eritilir. Beyaz çikolata da ayrı bir yerde aynı şekilde eritilir. Fırından çıkan ve soğuyan kurabiyelerin üzeri önce bitter çikolataya batırılır. Ardından beyaz çikolata ile de istenilen şekilde süslenir. Afiyet olsun.