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Sebzeli köfte dizmesi nasıl hazırlanır? İşte sebzeli köfte dizmesi tarifi...

25 Nisan 2017 Salı, 11:26:39 Güncelleme: 11:34:15

Sebzeli köfte dizmesi köftesi malzemeler
9 adet Girit Kabağı
4 adet yeşil biber
5 adet patates
150 gr çeri domates

Sebzeli köfte dizmesi köftesi
700 gr dana kıyma
1 adet kuru soğan
Yarım demet maydanoz
1 yumurta
Yarım su bardağı galeta unu
Tuz
Karabiber

Sebzeli köfte dizmesi sosu
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1,5 su bardağı su
Tuz
Karabiber

Sebzeli köfte dizmesi nasıl hazırlanır?

Girit kabaklarınızı ve patatesleri 1 parmak kalınlığında dilimleyin. Yeşil biber ve domatesleri dilimleyin. Köftesi için geniş bir kabın içine rendelenmiş soğanı, incecik kıydığınız maydanozu, galeta ununu, kıymayı, yumurtayı, tuzu, karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Dilimlediğiniz kabakların boyutunda köfteler hazırlayın. Sosu İçin 1,5 su bardağı suyun içine domates- biber salçası, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Yuvarlak fırın tepsinize kabak, patates ve köfteleri dizin. Aralarına biber ve köfteleri koyun. Üzerine sosu gezdirin. Üzerini yağlı kağıt ve aliminyum folyo ile kapatıp önceden ısıttığınız 200 derece fırında 45 dakika ağzı kapalı olarak pişirin, sonra ağzını açıp 30 dk pişirin. Afiyet olsun.

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