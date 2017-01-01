Sebzeli köfte dizmesi köftesi malzemeler

9 adet Girit Kabağı

4 adet yeşil biber

5 adet patates

150 gr çeri domates



Sebzeli köfte dizmesi köftesi

700 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

1 yumurta

Yarım su bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Sebzeli köfte dizmesi sosu

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı su

Tuz

Karabiber



Sebzeli köfte dizmesi nasıl hazırlanır?

Girit kabaklarınızı ve patatesleri 1 parmak kalınlığında dilimleyin. Yeşil biber ve domatesleri dilimleyin. Köftesi için geniş bir kabın içine rendelenmiş soğanı, incecik kıydığınız maydanozu, galeta ununu, kıymayı, yumurtayı, tuzu, karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Dilimlediğiniz kabakların boyutunda köfteler hazırlayın. Sosu İçin 1,5 su bardağı suyun içine domates- biber salçası, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Yuvarlak fırın tepsinize kabak, patates ve köfteleri dizin. Aralarına biber ve köfteleri koyun. Üzerine sosu gezdirin. Üzerini yağlı kağıt ve aliminyum folyo ile kapatıp önceden ısıttığınız 200 derece fırında 45 dakika ağzı kapalı olarak pişirin, sonra ağzını açıp 30 dk pişirin. Afiyet olsun.